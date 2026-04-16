◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日、栗東トレセン白星がグッと近付いた。昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォは、白帽の１枠１番をゲット。１８頭立てになった９０年以降で３勝しており、９４年ナリタブライアン、２０年コントレイルと後の３冠馬２頭と同じ馬番だ。過去３年で見ても、２３年ソールオリエンスがここから勝っている。吉岡調教師は「前めでうまくタメを