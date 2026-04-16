神奈川県川崎競馬組合は４月１６日、川崎競馬の元騎手の佐々木竹見氏（８４）が、あす１７日に開かれる天皇、皇后両陛下主催の「春の園遊会」に招待されたと発表した。佐々木氏は２００１年に５９歳で引退するまで、４１年の騎手生活で地方通算７１５１勝（的場文男氏が更新するまで日本最多記録）。全国リーディングジョッキーに１５回輝き、ファンから“鉄人”と称された地方競馬界のレジェンドだ。佐々木氏は「このたび園