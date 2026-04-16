広島が１６日、異例の打撃特化練習を敢行した。この日はマツダスタジアムで先発投手と一部主力を除いた野手が練習。野手は練習時間のほとんどを打撃練習に割いた。約２時間の練習で、約２０分間のアップを経て、１時間２０分は打撃練習。その後ノックを受けた若手が数名いたものの、看板選手の小園らは、一心不乱にバットを振り続けた。通常のフリー打撃に加え、ロングティーや室内でのマシン打撃。気温２５度の広島で、まるで