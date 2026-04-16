◆パ・リーグオリックス―西武（１６日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。同一カード３連勝、２１年以来のホーム８連勝を目指すオリックスは、前日の試合で３安打を放ち、打率６割６分７厘と絶好調の渡部が２戦続けて「２番・中堅」で先発。ここまでリーグ４位の１０打点をマークする中川が今季初めての４番起用となった。以下、両チームのスタメン。【西武】１番・左翼桑原２番・遊撃源田３番・三塁渡部４番