中山美穂さんのコンサート映像、オリジナルムービー、ミュージックビデオを収録した5枚組Blu-rayが6月17日に発売されることが決定した。【画像】超豪華！中山美穂『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX〜Forever』展開図1986年の1stコンサート『VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT』から1998年『MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR'98 Live・O・Live』まで、1980年代〜1990年代のコンサートの歴史を詰め込んだ完全保存