岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）が、17日にスタートする。両親殺害事件の時効をわずか2日差で迎えた兄弟が警察官となり、法では裁けない犯人を追う完全オリジナルのクライムサスペンスだ。プロデューサーの新井順子が取材に応じ、作品の狙いや見どころを語った。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！本作は、兄・田鎖真（