両股関節手術からの復帰を目指す巨人・吉川尚輝内野手（31）が16日、ジャイアンツ球場で行われた3軍戦の試合前シートノックで三塁に就いた。本職の二塁ではないが、軽快な動きを披露。会田3軍監督は「3軍ではいろんなことが挑戦できるので、いろんなことを想定してやろうということ」と説明。今後の三塁での試合出場については「戦術的なことなのであれですけど、そういうことも見えてくるんじゃないですか。シートノックは動