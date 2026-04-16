サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#4が、きょう16日午後9時からLeminoにて無料配信される。それに先立って、見どころが公開された。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生先週配信された#3では、最初のミッションである「グループバトル」が開幕。同バトルでは、練習生が8曲を