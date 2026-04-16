メジャー経験もあるソフトバンクOBで球団統括本部付アドバイザーの和田毅氏（45）とサッカーの元日本代表FW巻誠一郎氏（45）が16日、ソフトバンク―楽天戦（北九州）でセレモニアルピッチに登場した。16年4月に発生した熊本・大分地震をきっかけに発足した、九州の復興支援を目的とした「ファイト！九州」プロジェクトの一環として行われた「ファイト！九州デー」の一戦。それぞれマウンドの左側と右側に分かれて立ち、見事な