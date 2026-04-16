過疎化が進む地方で、「学校をつくる」という挑戦が地域を変え始めている。和歌山・田辺市の山あい、世界遺産の熊野古道を見渡せる場所に昨年誕生した「うつほの杜学園」。廃校になった公立小学校の校舎を活用し、地域と世界をつなぐ “グローカル”な学びの拠点として、2025年4月に開校したこの小学校を取材した。「子どもの教育の選択肢は自分でつくる」「ワインの輸入商として長年関わってきたイタリアでは、人々が“テリトーリ