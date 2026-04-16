3月中旬から疾患の手術と治療のために一部活動を制限していたSTU48の清水紗良（20）が治療が完了し通常通りの活動を再開すると16日、グループ公式サイトで発表された。発表によると「2期生清水紗良の活動に関するお知らせです」とし「3月中旬より疾患の手術及び治療のため、一部活動を制限させていただいておりましたが、この度無事に治療が完了し、医師からの許可も下りましたため、制限を解除し通常通りの活動を再開させていただ