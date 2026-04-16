◇セ・リーグヤクルト・ウォルターズ―巨人・ウィットリー（神宮）阪神・村上―中日・柳（甲子園）広島・岡本―DeNA・平良（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・北山―西武・渡辺（エスコンフィールド北海道）楽天・藤井―ロッテ・種市（楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンク・徐若熙―オリックス・高島（みずほペイペイドーム）