STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ、KEY TO LIT中村嶺亜（29）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。下積みについて語った。番組ではアイドルグループCANDY TUNEの個々の下積みを取り上げた。ハライチ澤部佑から「嶺亜くんはどうですか？下積みとか」と聞かれ、中村は「それでいうと僕も今ジュニアなので下積み中なんですけど。わかりやすく言うと、僕は好きなことのためにやってる仕事が好