【ハノイ＝竹内駿平】ロイター通信は１５日、フィリピンの排他的経済水域（ＥＥＺ）内にある南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）で、中国が今月、同礁の入り口を塞ぐように船舶や障害物を配置したと報じた。中国は昨年９月に同礁の一部を「国家級の自然保護区」に指定するなど、実効支配の動きを強めている。ロイターが今月１０、１１日に撮影された衛星画像を分析し、判明した。比沿岸警備隊の報道官はロイターに対し、