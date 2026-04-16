俳優の伊藤英明（50）が16日、大阪市内で撮影中の主演映画「国境」（監督井筒和幸）の会見に出席。共演の染谷将太（33）へのジェラシーを語り、笑いを誘った。関西でオールロケの真っ最中に開かれた異例の会見。公開はまだ先だが同作をご当地から盛り上げたい制作側の気合をくみとり、「まいど！」と第一声を上げた。報道陣の微妙な反応に「失笑でした」と苦笑いで幕を開けたが、井筒組現場の充実ぶりをうかがわせるマシンガン