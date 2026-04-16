お馴染みのフレーズに頼らない、人気美容家の「スイッチが入る瞬間」を捉えた職人芸がスタジオを爆笑の渦に巻き込んだ。【映像】IKKOの「どんだけ〜！」じゃないモノマネ（実際の様子、43分頃）4月15日放送の『これ余談なんですけど・・・』では、かまいたちがMCを務め、「東西ものまね戦士」が集結し、原口あきまさ、ホリ、兼光タカシ、岡下雅典らが、飽くなき探究心から生まれた最新ネタを惜しみなく披露した。番組中、原