TBS井上貴博アナウンサーが16日、キャスターを務める同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に出演。父親が死体遺棄容疑で逮捕された京都府南丹市の男児遺体遺棄事件について報じる前に「もし見ていて、ちょっとつらいなとお感じになった方は、情報から距離を取るということはお勧めします」と、視聴者に向けて呼びかけた。この日の番組では、昨夜になって急展開を迎え16日未明に父親逮捕の流れとなった同事件を、断続的に報じた