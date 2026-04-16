NHKの二宮直輝アナウンサー（41）が16日、NHK大阪放送局で、3年ぶりに復帰した夕方の情報番組「ほっと関西」の取材会に出席した。「NHKのど自慢」などの司会でおなじみ、二宮アナは東京アナウンス室からの異動。3年ぶりの大阪復帰で「ほっと関西」（月〜水曜）「列島ニュース」を担当する。3年ぶりの「ほっと関西」で月〜水曜を担当。前回は月〜金曜の担当だっただけに、「家族で引っ越してきて、放送が終わるのが夕方なんですけど