毎日の料理に欠かせない卵の話題です。天候によって生産量が急激に増えたり減ったりせず、ほかの農産物と比べて価格が安定しているため、「物価の優等生」と呼ばれています。しかし、この卵が、ここ数年、エサ代の高騰や鳥インフルエンザの影響で値上がりしているんです。厳しい状況の中でも、企業努力で値上げを避けようと奮闘する店を取材しました。潟上市天王にある卵専門店・たまごの樹です。ここは、秋田市の「瀧田養鶏場」直