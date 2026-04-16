なぜそんなに冷静…！？ドッキリを仕掛けたわんこの行動に、爆笑の声が相次いで寄せられています。話題の投稿は記事執筆時点で121万回再生を突破し「確認かわいい♡」「前世医者？？」「頭良すぎｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『突然飼い主が倒れたら、大型犬はどうする？』検証した結果→あまりにも冷静な『まさかの行動』】 飼い主が突然倒れたら…ドッキリを決行！ TikTokアカウ