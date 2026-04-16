県内のインフルエンザ患者と新型コロナウイルスの感染者は、いずれも減少しました。ただ、依然として集団発生が報告されています。一方、感染性胃腸炎は県全体で1.2倍に増えていて、引き続き注意が必要です。今月12日までの1週間で、県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者の数は53人で、前の週から半分に減りました。1医療機関あたりの患者数は2.12人で、3週連続の減少です。全国的にも感染のピークは