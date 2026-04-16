GALA湯沢スキー場は、今シーズンのゲレンデ営業を4月17日で終了する。当初は5月6日まで営業する予定だったが、春シーズンに入り融雪の進行が早く、ゲレンデコンディションの維持が厳しい状況が続いているため、ゲレンデ営業終了日を繰り上げる。融雪が進み、ゲレンデ内には人工スノーマットや地面が露出している箇所があるため、滑走時は気をつけるよう呼びかけている。これに伴い、4月19日に開催予定だったSAJスキーバッジテスト