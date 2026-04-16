地震などの災害時に断水すると問題になるのが口の中のケアです。能登半島地震でも被災地の歯医者が休診したことで、治療が受けられない課題が浮き彫りとなりました。こうした事態を防ごうと、どこでも治療が可能な「巡回診療車」が県内に初めて導入されました。16日県庁でお披露目された歯科巡回診療車「ハミルン」は、石川県歯科医師会が県から4500万円の補助金を受け導入しました。久々江龍飛フィールドキャスター「診療車の中に