THE ALFEEが、8月9日から12日に高知県高知市で開催される『高知よさこい祭り』とコラボレーションすることが決定した。【写真】シックで素敵…！THE ALFEE『君が生きる意味 Premium PhotoBook』表紙画像THE ALFEEは、日本の伝統文化である“祭り”をテーマに、地域を盛り上げる活動に取り組んでいる。“エンターテインメントの力によって、ファンの皆様と楽しみながら地域を応援していきたい”という想いのもと、今回「THE ALF