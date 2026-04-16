◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１６日・北九州）楽天のドラフト７位ルーキー・阪上翔也外野手（近大）が１６日、１軍に初昇格。さっそく「９番・左翼」でスタメンに抜てきされた。阪上はキャンプ１軍スタートも、左内腹斜筋損傷で２月１４日に離脱。その後は２軍で調整していた。ファーム・リーグでは開幕から１１試合に出場して３１打数１１安打、打率３割５分５厘の好成績。この日、ゴンザレス外野手に代わって出場選手