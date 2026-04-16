――エゴが、斬り裂く。【写真】「間違いようがない」目元だけで特定された人気アイドルメンバー2026年8月7日に公開予定の実写映画『ブルーロック』の公式Xが、登場人物のビジュアルを続々解禁。ファンは歓喜の渦に包まれている。実写映画化『ブルーロック』に高まる期待『ブルーロック』は2018年から『週刊少年マガジン』で連載中のサッカー漫画。高校生FW300人が、「青い監獄（ブルーロック）」という施設で世界最高のストラ