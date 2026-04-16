大相撲の春巡業が１６日、神奈川・横浜市で行われた。今巡業を初日から休場していた幕内・藤青雲（藤島）がこの日から復帰し、ぶつかり稽古で胸を出すなどして汗を流した。藤青雲は鼻中隔が強く曲がってしまい鼻づまりなどの症状を起こす「鼻中隔湾曲症」に、１年ほど前から悩まされていたといい、春場所後に手術を行った。「空気の通りが悪くて、鼻の軟骨を削るような感じの手術をした。前は寝つきも悪くて、目覚めも良くなか