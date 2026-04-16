先月にセビージャの監督を解任されたマティアス・アルメイダ氏が、悲痛な思いを明かした。15日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。シーズン中の監督交代が恒例となり、過去3年で7人の指揮官がベンチに座ったセビージャに招へいされたマティアス・アルメイダ氏は、マンツーマン戦術を駆使した戦い方でバルセロナ（ラ・リーガ第8節）から10年ぶりの勝利を挙げるなど、序盤戦は及第点を残していたが、中盤戦にかけて負けが込む