アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、交渉を仲介するパキスタンの外務省報道官は16日の会見で、「2回目の直接協議の具体的な日程は決まっていない」と説明しました。報道官は、パキスタン軍のトップが率いる代表団がイランを訪問していることに触れ、パキスタンが「平和のメッセージを届けるうえで重要な役割を果たしている」と強調しましたが、「交渉は極秘裏に行われている」として詳細については言及しませんでし