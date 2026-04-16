メッツ戦の6回を投げ終えたドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）「投手・大谷」のすごさが際だった。ドジャースの大谷は15日、ロサンゼルスでのメッツ戦に先発。13日に受けた死球の影響が考慮され、5年ぶりに投球に専念した。最速162キロの直球を軸にした配球に巧みな投球術も交え6回1失点と快投し「しっかり集中できた。全体的にはリラックスして投げられた」と高揚感に満ちた表情で語った。打者業がなかったためイニング