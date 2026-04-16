女優の小芝風花が１６日に２９歳の誕生日を迎えたことを報告。新ヘアカラーに激変した姿を公開し話題になっている。小芝はインスタグラムで「２９歳になりました」と報告すると、金髪にイメチェンした新ヘアを披露。「２０代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと。そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」と伝えると、「実はその為に色々練っているのです。ふふふ。来年の今日、なに