16日午後、成田空港で小型ジェット機が着陸の際、滑走路を外れて停止したため、一部の便に欠航など影響が出ています。午後1時ごろ、成田空港に着陸しようとした小型ジェット機が滑走路を外れ、土煙をあげながら停止する様子をとらえた映像。国土交通省成田空港事務所によりますと、3人が乗った静岡空港からのビジネスジェットで、ケガ人はいないということです。機体の撤去に時間がかかり滑走路が閉鎖されたため、全日空は成田と新