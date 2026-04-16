チャンピオンズリーグ（CL）敗退が決定したレアル・マドリードについて、有識者たちが辛辣なコメントを述べている。16日付で、スペイン紙『アス』が伝えている。2シーズン連続の無冠が決定的となった。ルカ・モドリッチとの契約延長を見送り、キリアン・エンバペやヴィニシウス・ジュニオールら主力選手と対立した、シャビ・アロンソ前監督を更迭したレアル・マドリードは、CLノックアウトフェーズ・ラウンド8の2ndレグでバイ