4月16日未明、衝撃的な速報が駆けめぐった。京都府南丹市で3月23日から行方不明になっていた安達結希（ゆき）くん（11）の遺体を遺棄した疑いで、京都府警が結希くんの義父・安達優季（ゆうき）容疑者（37）を逮捕したのだ。「13日に市内の山中で遺体が発見されてから、一気に事態が動きました。警察は14日に遺体の司法解剖をし、翌15日に結希くんの自宅を家宅捜索。優季容疑者が逮捕されたのは、日付が変わってすぐの16日深夜でし