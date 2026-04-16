ボーイズグループ&TEAMのメンバー、Kが金髪時代の写真を公開した。去る4月15日、Kは自身のインスタグラムを更新。【写真】K、金髪時代の秘蔵写真キャプションには、「金髪のK」という言葉とともに、微笑む顔の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、韓国1stミニアルバム『Back to Life』での音楽番組活動などの裏側を捉えたものである。（写真＝K Instagram）写真のなかのKは、鏡越しに自撮りをするなどし