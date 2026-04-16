カルビー株式会社は、2026年4月27日（月）から「かっぱえびせん ごま油香るのりしお味」を全国のコンビニで、期間限定で先行発売する。コンビニ以外の店舗では、5月11日（月）から販売を開始する。1964年に発売した「かっぱえびせん」は、カルビーの創業者・松尾孝が幼少期に好んだ“川えびの天ぷら”に着想を得て誕生した、発売60年を超えた人気商品。過去には、「のりわさび味」や「韓国のり風味」など、のり系のフレーバーを多