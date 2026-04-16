俳優の伊藤英明（50）、染谷将太（33）、井筒和幸監督（73）が16日、大阪市内で開かれた映画『国境』の撮影中会見に出席した。【集合ショット】気合を入れた表情を浮かべる伊藤英明＆染谷将太ら大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮がバディを組み、アウトロー2人が悪党を相手に暴れ回る、小説家・黒川博行氏（77）の「疫病神シリーズ」。同シリーズの中でも、スケールが大きく、黒川氏自身も映像化は不可能と考え