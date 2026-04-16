ドジャースの大谷翔平選手と山本由伸投手が今季開幕から素晴らしい好投を続けています。大谷選手は日々、指名打者として出場するなか、ここまで3試合に先発登板。今季初登板となった1日のガーディアンズ戦では、6回87球、打者23人に対して1安打6奪三振無失点で今季初勝利を挙げました。2度目の登板は9日のブルージェイズ戦。この試合でも6回96球、打者24人に対し4安打1失点(自責点0)と安定した投球。そして3度目の登板となった16日