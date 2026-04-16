日産自動車は軽自動車サイズのEV「サクラ」について従来の2車種から3車種にすることを発表しました。フル充電時の航続距離は180kmで従来のモデルと変わりませんが、国の補助金58万円を利用するとおよそ186万円となり、より「手頃に」購入しやすいモデルが加わります。日産は、「ガソリン価格の高騰が続く中、燃料代や税金を抑えられる点がEVの魅力だ」として、ガソリン車やハイブリッド車からの乗り換え需要を狙います。軽のEVをめ