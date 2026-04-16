熊本地震の本震で特に大きな被害が出た熊本県南阿蘇村では、16日は夜明け前から、多くの人が祈りをささげています。中継です。斜面が削られ、今も山肌が見えています。熊本地震の本震で大規模な土砂崩れが起きた痕跡です。石碑には花も手向けられています。10年前までここには橋がかかっていましたが、地震によって崩落し、今は一部が震災遺構として残されています。16日も多くの人がこの場所を訪れ、手を合わせています。当時、大