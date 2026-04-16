お笑いコンビのCOWCOWがきょう（16日）、都内で一日警察署長をつとめ、ここ数年、組織的な犯行が深刻化している特殊詐欺の被害防止を呼びかけました。きょう、警視庁三田警察署の一日警察署長を務めたのは、お笑いコンビ「COWCOW」の多田健二さんと善しさんです。全国的に拡大している特殊詐欺の被害を未然に防ごうと、COWCOWの2人は街頭に立ってチラシを配るなどして注意を呼びかけました。多田さんは先週、警察を騙った詐欺電話