ボートレース尼崎の「BOATBoyカップ」が、17日に開幕する。今節からエンジン、ボートが新しくなり、同時に環境に配慮した「エタノール30％配合ガソリン（E30ガソリン）」が導入される新年度初開催となる今節に登場する地元・兵庫支部の松井賢治（47）は前節の尼崎が前年度最後のシリーズ（3月27〜31日の「阪神電車ジェット・シルバー杯」）を走っている。その節は準優勝戦で3着ながら1着の選手が待機行動違反となり、繰り