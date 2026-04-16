千葉県松戸市の小学校で、児童が防犯スプレーを誤って噴射し児童39人が体調不良を訴え、病院に運ばれました。16日午前10時半ごろ、松戸市の上本郷小学校の廊下で小学6年生の児童が持っていた防犯スプレーを別の児童2人が誤って噴射しました。警察などによりますと、小学6年生の児童あわせて39人がのどの痛みや咳など体調不良を訴え、病院に運ばれました。重症者はおらず、全員軽症とみられています。松戸市によりますと噴射した児