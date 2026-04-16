俳優の中島歩さん、窪塚愛流さんと、声優の戸松遥さん、雨宮天さんが、テンカラット・ミュージックレイン共同開催新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」発表記者会見に登壇しました。 【写真を見る】【 窪塚愛流 】俳優としての心がまえは「自分の思いを馬鹿にしない」俳優へ背中を押したのは父でも叔父でもなく「僕の友人」「OPALIS」は、芸能事務所テンカラットとミュージックレインがタッグを組み、新人俳優・声優の発掘