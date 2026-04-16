自民、日本維新の会、国民民主3党が議員連盟「和平調停議連（仮称）」を設立し、会長に茂木敏充外相、顧問に麻生太郎自民副総裁が就く方向で調整していることが分かった。現職閣僚が議連会長に就任すれば異例だ。自民、維新は連立政権合意書で新たな外交手段として和平調停推進を掲げており、機運を醸成する狙いがある。関係者が16日、明らかにした。紛争国の仲介や調停の役割を果たすことが日本の国際的な地位向上につながる