「ファーム・西地区、阪神０−４ソフトバンク」（１６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）阪神は１安打完封負け。相手先発・東浜をはじめ、ソフトバンク投手陣に手も足も出なかった。その中でも「３番・左翼」でスタメン出場したドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝は４打席に立って３度四球で出塁。実戦復帰後初安打こそ生まれなかったが、きっちりとボールを見極めた。守備では八回、１点を追加され、なおも１