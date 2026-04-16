■MLBドジャース8−2メッツ（日本時間16日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの大谷翔平（31）は本拠地でのメッツ戦に今季3度目となる登板。2021年4月のアスレチックス戦以来、約5年ぶりの投手のみの出場となった。大谷は6回95球、被安打2、10奪三振、1失点の好投。ドジャースは投打がかみ合い、大谷を欠いた打線も8得点、リリーフ陣も好投し、大谷は