新潟市で16日朝、刃物を持った男が暴れ、近くの店の女性従業員がけがをしました。16日午前9時過ぎ、新潟市中央区万代で「刃物を持った男がいる」と警察に通報がありました。警察などによりますと、バスセンター1階のパン店で、男が店の包丁を奪い、押し合いになった20代の女性従業員が手に軽傷を負ったということです。その後、警察は近くで刃渡り約30cmのパン切り包丁を持っていた無職の袖山修容疑者（77）を銃刀法違反の疑いで現