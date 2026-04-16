バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツは、15日夜、アウェーで仙台エイティーナイナーズと対戦し敗れました。終始リードを奪えず、今シーズン最も少ない得点で大敗したハピネッツ。連勝は2でストップです。ここまで10勝42敗、東地区13チーム中最下位のハピネッツ。15日夜は、アウェーで、同じ東地区の仙台エイティーナイナーズと対戦