言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ ふとした瞬間に思い出せそうで、意外とパッと出てこない言葉を探り当てる楽しみを味わいましょう。今回は、滋賀県の豊かな自然を感じる地名から、生活に身近なパッケージ形体、そして生命の根源に関わる用語まで幅広く用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう